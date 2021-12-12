لماذا يجب تناول حليب الكركم قبل النوم فى الشتاء؟

حليب الكركم، الذي يُطلق عليه أيضًا الحليب الذهبي، هو مفيد جدًا للصحة، فهو لا يحافظ على دفء الجسم أثناء الشتاء فحسب، بل يقدم أيضًا عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية، ربما رأيت كبار السن يشربون حليب الكركم الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش خلال فصل الشتاء، هناك عدد من الأسباب للقيام بذلك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. فوائد تناول حليب الكركم قبل النوم فى الشتاء:



محملة بالعناصر الغذائية

الحليب غنى بالعناصر الغذائية التي يحتاجها أجسامنا بشكل يومي، حيث يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين أ وفيتامين ب2 وفيتامين ب12 والزنك والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم.

يحمى من الإنفلونزا

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين وهو مضاد للالتهابات بطبيعته ويقي جسمك من الإنفلونزا ونزلات البرد، يجب أيضًا تناول الحليب الذهبي يوميًا إذا كنت تعاني من الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد والسعال لأنها تسرع عملية الشفاء.

مفيد للمعدة

إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من الانتفاخ وعسر الهضم، فكل ما عليك هو تناول كوب من حليب الكركم الدافئ قبل النوم، حيث يساعد على تهدئة المعدة ويُسرع عملية الهضم.

يوصى به لمرضى السكر

يمكن لمرضى السكر أيضًا أن يستهلكوا حليب الكركم، هو آمن لأنه يقلل من السيتوكينات الالتهابية، والتي لها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.

لماذا يجب أن تتناول حليب الكركم قبل النوم؟

يمكن أن يساعدك شرب كوب من حليب الكركم الدافئ قبل النوم في الحصول على نوم جيد ليلاً، إذا كنت تعاني من الأرق أو تستيقظ عدة مرات في الليل، فيجب عليك تضمين الحليب الذهبي في روتينك.

يعمل حليب الكركم على تثبيت معدل الاسترداد كما يشفي أي إصابة أو تورم داخلي، نظرًا لأن الجسم في حالة راحة، وهذا هو الوقت المثالي للقيام بمهام الإصلاح الخاصة بالجسم، كما أن مزيج الكركم مع الحليب والقرفة ومسحوق الفلفل الأسود يُعزز المناعة بشكلل عام.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لحليب الكركم أيضًا إلى تأخير ظهور علامات الشيخوخة عن طريق منع تكون الخطوط الدقيقة والتجاعيد والحفاظ على توهج البشرة.