مستوطنون يرشقون مركبات بالحجارة في القدس

أقدم مستوطنون الليلة الماضية على رشق مركبات لفلسطينيين بالحجارة، على شارع نابلس، قرب القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا معرض “أبو سنينة للشاحنات”، وأحدثوا دمارًا كبيرًا في السيارات، وحاولوا إحراق أحدها.
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12 كانون أول / ديسمبر 2021 09:08
القدس المحتلة - الرأي
أقدم مستوطنون الليلة الماضية على رشق مركبات لفلسطينيين بالحجارة، على شارع نابلس، قرب القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا معرض “أبو سنينة للشاحنات”، وأحدثوا دمارًا كبيرًا في السيارات، وحاولوا إحراق أحدها.