مستوطنون يرشقون مركبات بالحجارة في القدس

القدس المحتلة - الرأي

أقدم مستوطنون الليلة الماضية على رشق مركبات لفلسطينيين بالحجارة، على شارع نابلس، قرب القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا معرض “أبو سنينة للشاحنات”، وأحدثوا دمارًا كبيرًا في السيارات، وحاولوا إحراق أحدها.