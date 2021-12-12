إصابة شاب بجروح خطيرة أثناء اعتقاله جنوب الخليل

الخليل – الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على شاب من خربة قلقس جنوب الخليل، أثناء اعتقاله، وأصابته بجروح وصفت بالخطيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة عبد السلام سلهب، وفتشته بطريقة استفزازية، واعتقلت نجلها أحمد عبد السلام سلهب.

وذكرت أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب أحمد، بالضرب في منطقة الرأس، حيث جرى نقله الى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.

ويتعرض أهالي خربة قلقس المحاذية للشارع الالتفافي ومستوطنة "حاجاي" الى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.