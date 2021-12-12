7 وفيات و305 إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة و305 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 3723 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 14، بيت لحم 56، طولكرم 5، الخليل 69، سلفيت 2، رام الله والبيرة 55، ضواحي القدس 0، طوباس 6، نابلس 24، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 74".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 32، بيت لحم 52، طولكرم 6، الخليل 66، سلفيت 2، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 3، طوباس 10، نابلس 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 60".

وسجلت حالة وفاة في بني نعيم وأخرى في دورا و5 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.