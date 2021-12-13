وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: طب الطوارئ ينفذ دورة تدريبية حول "الدعم المتقدم للحياة القلبية" وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 24 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الهلال الإماراتي لأمراض النساء والتوليد يكرم عدداً من الحكيمات وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقال 28 شهراً وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة لسنة 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف حقوق الغير "مدني وعسكري" غداً وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 139 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت قيادات وأسرى محررين

13 كانون أول / ديسمبر 2021 08:32

رام الله- الرأي

شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة طالت بعضها قيادات ميدانية.

في مدينة بيتونيا غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ حسن يوسف القيادي في حماس واعتقلته من منزله، كما اعتقلت من مدينة البيرة الشاب نور القاضي، والاسير المحرر عبد الله متولي.

 وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت لقيا واعتقلت براء مفارجة، ووحيد دار موسى.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لمنازل أسرى محررين من حركة حماس وهددتهم بالاعتقال مع اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة.

 وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت كل من رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، والأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان ابو صبيح، وجهاد قوس، ورشيد الرشق، ومحمد شريفة، وسفيان العجلوني، وراغب موسى جبر من بلدة العيزرية.

وفي محافظة نابلس شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدات وقرى مختلفة، حيث اعتقلت الشاب الجريح أمير الحاج، والاسير المحرر يزيد ناصر، والشابين أحمد وعمر غازي من بلدة جماعين جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت الشاب أنس جوابرة، وغسان جوابرة، و مؤيد الشربي، والأسير المحرر عز الدين الهور، ورباح الفضيلات، كما اعتقلت من بلدة دورا جنوب الخليل الشاب محمد يونس المسالمة.

 وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء عاصي من قراوة بني حسان غرب سلفيت، والاسير المحرر عبد الرحيم إبراهيم من بلدة بديا، وانس مسكاوي من مدينة قلقيلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟