الاحتلال يروج للبناء الاستيطاني في شرقي القدس

الصحافة العبرية- الرأي

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، أن ما يسمى وحدة “الوصي العام” التابعة لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، تروج لخطط مكثفة لبناء أحياء ومجمعات استيطانية في شرقي القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين المخططات التي يتم الترويج لها، وضع مخطط لحي جديد في الشيخ جراح، وحيين متاخمين لبيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر.

ووفقًا للصحيفة، فإنها حصلت على وثائق تظهر أن إنشاء هذه الأحياء الجديدة ينطوي على خطوة تقوم على إخلاء مستأجرين فلسطينيين يعيشون في عقارات يديرها “الوصي العام” منذ عقود.

وكانت الصحيفة كشفت الأسبوع الماضي عن خطة لإنشاء حي جديد بجوار بيت صفافا جنوب القدس يطلق عليه "جفعات هاشكيد"، وتمت الموافقة عليه لاحقًا من قبل مايسمى لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية، وهو يضم 470 وحدة استيطانية، وكنيس وتقديم خدمات أخرى، ليتبين لاحقًا أنه أحد الأحياء التي روح لها “الوصي العام”.

ويعتبر مايسمى "الوصي العام" مسؤولًا عن حيازة أي أملاك مجهول مالكها، ويدير في القدس حوالي 900 عقار معظمها شرق القدس المحتلة، بموجب قانون خاص تم سنه عام 1970.

ولفتت الصحيفة، إلى تحقيق نشرته منذ 3 سنوات ونصف حول يظهر أن جمعيات يمينية تتعاون بشكل مكثف مع "الوصي العام"، وبفعل ذاك التعاون تم رفع دعاوى قضائية لإخلاء عائلات فلسطينية من تلك العقارات، بمساعدة المحامي أفراهام سيغال الذي يمثل جمعيات استيطانية منها "إلعاد" و "عطيرت كوهانيم" ومنظمات يمينية أخرى.

وستستمع المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، إلى التماس تقدمت به منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، ضد "الوصي العام" للإفصاح عن الإجراءات التي بموجبها تتعامل وحدته مع العقارات التي تملكها في شرقي القدس.

ويظهر من الوثائق التي حصلت عليها “هآرتس”، أن "الوصي العام" فحص إمكانية الترويج لخطط بناء في 5 مناطق في شرقي القدس، منها بناء حي عرف باسم "أم هارون" والذي سيقام في الجزء الغربي من الشيخ جراح، حيث تعيش 45 عائلة فلسطينية معظمها في عقارات يديرها "الوصي"، وتخوض منظمات يمينية بمساعدته معارك قانونية منذ سنوات لطرد تلك العائلات، وحتى الآن تم إجلاء عائلتين ومن المقرر إجلاء عائلة أخرى بحلول نهاية الشهر.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هذا سيعني إنشاء حي من مئات الوحدات السكنية في قلب الشيخ جراح، مشيرةً إلى أن دائرة السجل العقاري التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلي سجلت الحي باسم “ملاكه اليهود”، لذلك من المحتل أن كل حي سيتم بناؤه هناك سيكون مخصصًا فقط للمستوطنين.