حماس تنعى شهيد نابلس جمال الكيال

نابلس – الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد جميل الكيال الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين في مدينة نابلس.

وأكد الناطق باسم الحركة في بيان صحفي إن "هذه الدماء الطاهرة للشهيد جميل الكيال مع كل دماء شهداء ثورة شعبنا المتواصلة ستشكل وقودا لتصاعد الفعل المقاوم، وضمانا لاستمرار انتفاضة شعبنا في الضفة الغربية المحتلة".

وشدد أن الشباب الثائر في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة لن يتراجعوا عن قرارهم باستمرار القتال ضد الاحتلال حتى طرده من كامل أرضنا، واقتلاع مستوطناته وكنس مستوطنيه، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال قاسم إن حالة الاشتباك المتكررة مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدن الضفة الغربية تعني أننا أمام مرحلة نضالية جديدة، وتصعيد لحالة التصدي لاعتداءات الاحتلال على أهلنا في الضفة الغربية.