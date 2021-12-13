وكالة الرأي الفلسطينية الجزائريون يطالبون بحل مشكلة نفاد تذاكر مقابلة النصف النهائي ضد قطر وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد خان يونس يتصدر بفوزه على الشاطئ..وشباب جباليا وبيت حانون يتعادلان وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يحسم دربي العاصمة وبرشلونة يواصل تعثره وكالة الرأي الفلسطينية أعشاب طبيعية تحميك من برد الشتاء.. منها الزنجبيل والينسون وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ119 بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية الجوافة تساعد فى إنقاص وزنك وتعزيز مناعتك وكالة الرأي الفلسطينية ما هو الفتق السرى عند الأطفال؟ .. تعرف على الأسباب والأعراض وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يبدأ تجربة محفظة إلكترونية تستخدم العملات الرقمية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى شهيد نابلس جمال الكيال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنعى شهيد نابلس جمال الكيال

13 كانون أول / ديسمبر 2021 09:08

الشهيد جمال الكيال
الشهيد جمال الكيال

نابلس – الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد جميل الكيال الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين في مدينة نابلس.

وأكد الناطق باسم الحركة في بيان صحفي إن "هذه الدماء الطاهرة للشهيد جميل الكيال مع كل دماء شهداء ثورة شعبنا المتواصلة ستشكل وقودا لتصاعد الفعل المقاوم، وضمانا لاستمرار انتفاضة شعبنا في الضفة الغربية المحتلة".

وشدد أن الشباب الثائر في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة لن يتراجعوا عن قرارهم باستمرار القتال ضد الاحتلال حتى طرده من كامل أرضنا، واقتلاع مستوطناته وكنس مستوطنيه، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال قاسم إن حالة الاشتباك المتكررة مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدن الضفة الغربية تعني أننا أمام مرحلة نضالية جديدة، وتصعيد لحالة التصدي لاعتداءات الاحتلال على أهلنا في الضفة الغربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟