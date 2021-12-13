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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هو الفتق السرى عند الأطفال؟ .. تعرف على الأسباب والأعراض

13 كانون أول / ديسمبر 2021 09:15

ما هو الفتق السرى عند الأطفال؟ .. تعرف على الأسباب والأعراض
ما هو الفتق السرى عند الأطفال؟ .. تعرف على الأسباب والأعراض

الفتق السري هو انتفاخ غير طبيعي يمكن رؤيته أو الشعور به في السرة يتطور هذا الفتق عندما يدخل جزء من بطانة البطن وجزء من الأمعاء  أو سائل من البطن عبر عضلة جدار البطن.

وحسب ما ذكره موقع cincinnatichildrens ، فإن الفتق السري شائع ، ويحدث في 10 إلى 20 في المائة من جميع الأطفال وانخفاض الوزن عند الولادة والأطفال الخدج هم أكثر عرضة للإصابة بالفتق السري.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد كعرفته عن الفتق السرى عند الأطفال وهى:

س: أسباب الفتق السرى؟
 

مع نمو الجنين أثناء الحمل ، توجد فتحة صغيرة في عضلات البطن تسمح للحبل السري بالمرور ، وربط الأم بالطفل، عندما ينمو الطفل بعد الولادة ، تنغلق هذه الفتحة في عضلات البطن ومع ذلك  في بعض الأحيان ، لا تلتقي هذه العضلات وتنمو معًا تمامًا ، وتبقى فتحة صغيرة تسمى هذه الفتحة بالفتق السري.

س: ما هى علامات وأعراض الفتق السري؟
 

يظهر الفتق السري على شكل انتفاخ في منطقة السرة،  قد يصبح التورم أكثر وضوحًا عندما يبكي الطفل ، وقد يصبح أصغر أو يختفي عندما يكون الطفل هادئًا إذا قام الطبيب بدفع الانتفاخ برفق عندما يكون الطفل مستلقيًا وهادئًا ، فعادة ما يصغر حجمه أو يعود إلى البطن.

في بعض الأحيان تنحصر الأمعاء داخل الفتق السري، و يشار إلى هذا بفتق محبوس و عندما يحدث هذا ، عادة ما يعاني الطفل من ألم شديد وقد يكون الانتفاخ صلبًا وحمراء اللون.

س: كيف يتم تشخيص الفتق السرى
يمكن للفحص البدني من قبل الطبيب تشخيص الفتق السري ويمكنه أيضًا تحديد ما إذا كان هناك أي محتويات في البطن محشورة في كيس الفتق.

س: ما هو علاج الفتق السري
 

يتم إغلاق العديد من الفتق السري تلقائيًا في سن 3 إلى 4 سنوات،  إذا لم يحدث الإغلاق بحلول هذا الوقت ، ينصح عادةً بإجراء إصلاح جراحي في الأطفال الأصغر سنًا ، إذا كانت هناك نوبة حبس أو إذا كان الفتق كبيرًا جدًا ، فقد يوصى بإجراء إصلاح جراحي، ويتم إجراء الجراحة لإصلاح الفتق تحت التخدير العام

يتم عمل شق صغير في قاعدة السرة في حالة وجود أي أمعاء في الفتق ، يتم إعادتها إلى التجويف البطني، و ثم يتم إصلاح الفتحة الموجودة في العضلة بطبقات متعددة من الغرز لمنع حدوث فتق آخر يتم وضع ضمادة و / أو غراء شق لإبقاء زر البطن مستويًا.

في حين أن الأطفال الخدج والأطفال الذين يعانون من حالات طبية معينة قد يحتاجون إلى المراقبة الليلية في المستشفى ، يمكن لمعظم الأطفال العودة إلى المنزل في غضون ساعات قليلة بعد الجراحة.

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