الجوافة تساعد فى إنقاص وزنك وتعزيز مناعتك

الجوافة من الفاكهة المتواضعة غنية بشكل غير عادي بفيتامين سي والليكوبين ومضادات الأكسدة مفيد للبشرة ، الجوافة غنية بالمنجنيز الذي يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى من الطعام الذي نتناوله، تعود فوائد الجوافة إلى وجود حمض الفوليك ، وهو معدن يساعد على تعزيز الخصوبة، يساعد البوتاسيوم الموجود في الجوافة أيضًا على جعل مستويات ضغط الدم متوازنة، يحتوي الموز والجوافة على نفس الكمية تقريبًا من البوتاسيوم، بما أنه يحتوي على حوالي 80٪ من الماء فهو يساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

فوائد الجوافة

1. مناعة معززة

الجوافة من أغنى مصادر فيتامين سي فهى تحتوى على 4 أضعاف محتوى فيتامين سي الموجود في البرتقال يساعد فيتامين سي على تحسين المناعة ويحميك من العدوى ومسببات الأمراض الشائعة، علاوة على ذلك ، فهو يحافظ على صحة عينيك.

2. يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

تعمل مادة الليكوبين ، والكيرسيتين ، وفيتامين ج ، والبوليفينول الأخرى كمضادات أكسدة قوية تعمل على تحييد الجذور الحرة المتولدة في الجسم ، مما يمنع نمو الخلايا السرطانية ، لقد أثبتت فاكهة الجوافة نجاحها على نطاق واسع في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا كما أنها تمنع نمو خلايا سرطان الثدي لأنها غنية بالليكوبين

3. صديقة لمرض السكري

بسبب المحتوى الغني بالألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، تمنع الجوافة تطور مرض السكري ، بينما يمنع المؤشر الجلايسيمي المنخفض الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر ، يضمن محتوى الألياف تنظيم مستويات السكر بشكل جيد.

4. صحة القلب

تساعد فاكهة الجوافة على تحسين توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم ، وبالتالي تنظيم ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، تساعد الجوافة أيضًا على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL) ، مما يساهم في الإصابة بأمراض القلب، تعمل هذه الفاكهة السحرية على تحسين مستويات الكولسترول الجيد (HDL).

5. يعالج الإمساك

إنها واحدة من أغنى مصادر الألياف الغذائية مقارنة بالفواكه الأخرى ، وفقط جوافة واحدة تلبي حوالي 12٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف ، مما يجعلها مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي، تعمل بذور الجوافة ، إذا تم تناولها كاملة أو مضغًا ، كملينات ممتازة أيضًا ، مما يساعد على تكوين حركات الأمعاء الصحية .

6. يحسن البصر

نظرًا لوجود فيتامين أ ، تُعرف الجوافة بكونها معززة لصحة البصر، يمكن أن يساعد في إبطاء ظهور إعتام عدسة العين والضمور البقعي، على الرغم من أن الجوافة ليست غنية بفيتامين أ مثل الجزر ، إلا أنها لا تزال مصدرًا جيدًا جدًا للعناصر

7. الجوافة أثناء الحمل

فوائد الجوافة على المرأة الحامل أيضًا لاحتوائها على حمض الفوليك ، أو فيتامين ب 9 ، الموصى به للحوامل حيث يمكن أن يساعد في تطوير الجهاز العصبي للطفل ، وحماية المولود الجديد من الاضطرابات العصبية.

8. صحة الأسنان

تتمتع أوراق الجوافة بمفعول قوي مضاد للالتهابات وقدرة قوية مضادة للجراثيم تحارب العدوى وتقتل الجراثيم ، فإن استهلاك أوراق الجوافة يعمل كعلاج منزلي رائع لألم الأسنان، ومن المعروف أيضًا أن عصير أوراق الجوافة يعالج آلام الأسنان وتورم اللثة وتقرحات الفم.

9. فقدان الوزن

تساعدك الجوافة على إنقاص الوزن عن طريق تنظيم عملية التمثيل الغذائي، تعد الجوافة وجبة خفيفة مليئة بالشبع وترضي الشهية بسهولة شديدة فهى تحتوي على نسبة أقل من السكر مقارنة بالتفاح والبرتقال والعنب والفواكه الأخرى.

10. السعال والبرد

تحتوي الجوافة على واحدة من أعلى كميات فيتامين سي والحديد بين الفواكه ، وقد ثبت أن كلاهما وقائي من عدوى البرد والفيروسات. يعتبر عصير الجوافة النيئة وغير الناضجة أو مغلي أوراق الجوافة مفيدًا جدًا في تخفيف السعال والبرد لأنه يساعد على التخلص من المخاط وتطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين.

11 يحسن البشرة

تساعد الجوافة على استعادة إشراق البشرة ونضارتها ، جني الفوائد من خلال تحضير مقشر منزلي الصنع في المنزل: كل ما عليك فعله هو هرس بعض لحم الجوافة مع صفار البيض وتطبيقه على وجهك، اشطفيه بعد 20 دقيقة بالماء الدافئ. عند استخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع ، سيزيل هذا المقشر الخلايا الميتة من بشرتك ويفتح لون بشرتك. تعتبر الجوافة أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين K الذي يساعد في التخلص من تلون الجلد والهالات السوداء والاحمرار وتهيج حب الشباب.