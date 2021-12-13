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أخبار » الأسرة و المجتمع

أعشاب طبيعية تحميك من برد الشتاء.. منها الزنجبيل والينسون

13 كانون أول / ديسمبر 2021 09:23

أعشاب طبيعية تحميك من برد الشتاء.. منها الزنجبيل والينسون
أعشاب طبيعية تحميك من برد الشتاء.. منها الزنجبيل والينسون

فى فصل الشتاء يعانى الكثيرون من نزلات البرد والأنفلونزا كما يعانى مرضى الجيوب الأنفية  والحساسية من الالتهابات الشديد والتعب المزمن، لذلك ينصح فى فصل الشتاء باتباع بعض النصائح التى تحد من خطر الإصابة بالمشاكل الصحية.

وحسب ما ذكره موقع timesofindia فإن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التى ينصح بتناولها فى فصل الشتاء لتعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض ومنها:

1: الزنجبيل
يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات والعدوى، كما ينصح بإضافة الليمون مع الزنجبيل لتعزيز المناعة وطرد الفيروسات والجراثيم من الجسم.

2: الينسون
من أفضل الأعشاب الطبيعية التى تعمل على تهدئة الجهاز التنفسي وتنقيته من الفيروسات، ويساعد على تهدئة السعال والحفاظ على صحة المناعة.

3: النعناع
يعتبر النعناع من الاعشاب الطبيعية التى يستخدمها الكثيرون لمحاربة الفيروسات والامراض فى الجسم وله دور كبير فى علاج الرشح ونزلات البرد ، كما انه يعتبر من الاعشاب الصحية المناسبة لتعزيز صحة الجهاز العصبى وتهدئة الأعصاب.

4:ورق الجوافة
من الأعشاب التى تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وتحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

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