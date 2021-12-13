الصحة: 139 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 70 حالة، بعد اجراء 1246 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، أنه لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وبينت أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ188532 إصابة، والحالات النشطة 1644 حالة، والمتعافين 185221 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1667 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 520454 شخصاً.