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التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة لسنة 2022

13 كانون أول / ديسمبر 2021 10:09

غزة - الرأي:

ناقشت لجنة الموازنة العامة واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، المقدمة من رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي.

واجتمعت اللجنة برئاسة النائب يحيى العبادسه، وعضوية النائب يونس أبو دقه مقرر اللجنة الاقتصادية، والنائب هدى نعيم، لمناقشة الموازنة.

وجرى خلال المناقشة تقديم عرض مصور عن أهم ما ورد في مشروع القانون من مواد، ومن ثم قام النواب بمناقشة مستفيضة لأبواب الموازنة، ووضع الملاحظات عليها في ضوء حاجات ومشكلات القطاع، وناقش المجتمعون تقرير لجنة الموازنة المبدئي حول مشروع القانون المقدم.

وأوصى النواب بضرورة عقد جلسة تجمع اللجنة بوزارة المالية قريباً لمناقشتها فيما ورد من بيانات وأرقام وسياسات وأهداف، في مشروع القانون.

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