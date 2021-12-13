أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الاثنين

نشرت وزارة الزراع بغزة متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل لليوم الاثنين، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة ادناه للمستهلك.
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13 كانون أول / ديسمبر 2021 10:47
غزة - الرأي:
نشرت وزارة الزراع بغزة متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل لليوم الاثنين، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة ادناه للمستهلك.
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