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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الاثنين

13 كانون أول / ديسمبر 2021 10:47

غزة - الرأي:

نشرت وزارة الزراع بغزة متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل لليوم الاثنين، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة ادناه للمستهلك.

unnamed المنتجات الزراعية
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