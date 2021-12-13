الصحة النفسية تبحث أساليب تخفيف الضغط النفسي لمرضي "كوفيد _19 “

غزة- الرأي

عقدت وحدة الصحة النفسية والدعم النفسي بمجمع الشفاء الطبي ورشة عمل حول ” أساليب تخفيف الضغط النفسي لمرضي كوفيد_19″ المنومين داخل القسم وفق العمل بإجراءات السلامة والوقاية.

وأوضح د. فتحي مكي مدير وحدة الصحة النفسية بالمجمع، أن الورشة تعد استكمالا للفعاليات المستمرة والمشتركة بين الوحدة ومركز علاج العقل والجسم، مبينا أن الورشة شملت مرضى كوفيد ومرافقيهم بالإضافة إلى الكوادر الطبية والتمريضية في القسم حيث تم إجراء تمارين التنفس والاسترخاء التي تساهم في تخفيف الضغط الجسدي والنفسي.

وعقدت الدورة بحضور أ. سلوى النباهين مشرفة مركز علاج العقل والجسم، والأخصائية النفسية أسماء خضوره والمنشطة سناء أهل.