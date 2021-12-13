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مساحتها نحو 4700 متر مربع

تجريف أراضي على المدخل الشرقي لحي "الشيخ جراح"

13 كانون أول / ديسمبر 2021 02:16

تجريف أراضي - أرشيف
تجريف أراضي - أرشيف

القدس المحتلة - الرأي:

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتجريف وحفر قطعة أرض على المدخل الشرقي لحي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، كانت بلدية الاحتلال في القدس قد استولت عليها بحجة "المنفعة العامة".

وذكرت مصادر محلية أن طواقم بلدية الاحتلال وآلياتها بدأت عمليات الحفر والتجريف في الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 4700 متر مربع، في حي الشيخ جراح، وتعود ملكيتها لعائلات: عبيدات، ومنصور، وعودة، وجار الله، وكانت تستخدم موقفًا لمركبات وحافلات المقدسيين ومغسلة للمركبات.

وأصدرت محكمة الاحتلال "العليا" قرارًا بالاستيلاء على قطعة الأرض لصالح بلدية الاحتلال في القدس، نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بهدف إنشاء حديقة تخدم المستوطنين بزعم قربها من مقام "شمعون الصدّيق" المزعوم، علمًا أنه مقام إسلامي يعرف باسم "الولي"، دفن فيه سعد الدين حجازي منذ أربعمئة عام، بحسب اللجنة الشعبية للدفاع عن الشيخ جراح، وهو عبارة عن كهف منحوت بالصخر تحت الأرض في قلب حي الشيخ جراح.

وكانت بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا بالاستيلاء على الأرض عام 2016، بعد عدة محاولات سابقة فشلت فيها أمام رفص العائلات الأربع لقرار البلدية، وخوضها معارك في المحاكم ضد بلدية الاحتلال.

 

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