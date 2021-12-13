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وفاتان و412 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

13 كانون أول / ديسمبر 2021 02:22

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الإثنين، تسجيل وفاتين و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و213 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في طولكرم، وأخرى في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "جنين 16، بيت لحم 75، طولكرم 6، الخليل 58، سلفيت 3، رام الله والبيرة 57، ضواحي القدس 13، طوباس 15، نابلس 24، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 139".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 9، بيت لحم 26، طولكرم 3، الخليل 46، سلفيت 1، رام الله والبيرة 35، ضواحي القدس 0، طوباس 3، نابلس 19، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 70".

وبينت أن نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 58 مصابا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مصابا، بينهم 15 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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