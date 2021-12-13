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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء

13 كانون أول / ديسمبر 2021 06:00

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من المتبقي من الحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين السابق + الحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/42) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وذكرت أيضًا أن السفر سيكون متاحًا أيضًا لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/21)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وطالبت الداخلية المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين أيضًا لإجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الثلاثاء 12/14: فحص الحافلتين (3+4).

- الأربعاء 12/15: فحص الحافلتين (5+6).

- الخميس 12/16: فحص الحافلتين (7+8).

- الأحد 12/19: فحص الحافلتين (9+10).

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