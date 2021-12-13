كورونا عالميا: 5 ملايين و325 ألف وفاة و270 مليونا و533 ألف إصابة

وكالات-الرأي:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 325 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 270 مليونا وما يقارب من 533 ألف إصابة، تعافى منهم 243 مليونا ونحو 317 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 435 ألف و947 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,230 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,132 وفاة)، وأوكرانيا (238 وفاة)، والمكسيك (235 وفاة)، وفيتنام (228 وفاة)، والهند (202 وفاة).

وأوضحت، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: بريطانيا (48,854 إصابة)، وفرنسا (43,848 إصابة)، أميركا (38,784 إصابة)، وجنوب افريقيا (37,875 إصابة)، وروسيا (29,929 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (817,956 وفاة)، والبرازيل (616,941 وفاة)، والهند (475,636 وفاة)، والمكسيك (296,672 وفاة)، وروسيا (290,604 وفيات).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (50,801,455 إصابة)، والهند (34,697,860 إصابة)، والبرازيل (22,189,867 إصابة)، وبريطانيا (10,819,515 إصابة)، وروسيا (10,046,454 إصابة).