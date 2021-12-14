الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة ليلاً

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام وخلال ساعات المساء تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات النهار إلى معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.