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الاحتلال يعتقل 16مواطناً من الضفة المحتلة

14 كانون أول / ديسمبر 2021 08:40

الضفة المحتلة - الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها ستة عشر مواطناً.

وقالت مصادر محلية إن  قوات الاحتلال داهمت بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت الشاب الجريح نضال عطا شقيق الشهيد براء عطا؛ إضافة إلى الشابين محمد تيسير زهران ومهدي البرغوثي، فيما اعتقلت الشاب نوار مزهر التميمي من قرية دير نظام المجاورة.

وفي مدينة طولكرم اعتقل الجنود الشاب علي العبوشي من قرية كفر عبوش؛ والشيخ عمر عساف من قرية فرعون والشاب هيثم يعقوب عمر من المدينة، إضافة إلى الدكتور فادي خطاب من قرية كفر اللبد.

أما في بيت لحم فتم اعتقال الشاب عرابي جواريش من جبل الموالح والشاب موسى عبد ربه من قرية الولجة غربا، في حين تم اعتقال عدد من المحررين من بلدتي سعير والشيوخ شرق الخليل عرف منهم جهاد موسى شلالدة ومحمد يوسف وراسنة وقسام حلايقة ومحمد كوازبة.

وفي القدس المحتلة اعتقل الجنود الطالب في جامعة بيرزيت محمد صيام من منزله في حي واد الجوز والشاب قصي عبد عليان من بلدة العيسوية.

وفي السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المحررين من أنصار حركة حماس وعاثت في منازلهم خرابا وهددتهم بالاعتقال فيما داهم الجنود حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله.

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