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الصحة: وفاتان و128 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

14 كانون أول / ديسمبر 2021 10:04

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و128 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 40 حالة، بعد إجراء 1160 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 188660 إصابة، والحالات النشطة 1730 حالة، والمتعافين 185261 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1669 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 521600 شخصاً.

 

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