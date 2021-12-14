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مستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يبعد أربعة مواطنين عنه

14 كانون أول / ديسمبر 2021 10:12

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما أبعدت سلطات الاحتلال 4 مواطنين بينهم سيدة عن باحاته لمدة أسبوعين.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي السياق، أبعدت سلطات الاحتلال الشابين المقدسيين رشيد الرشق وسفيان العجولي عن الاقصى لمدة أسبوعين، كما أبعدت الأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان أبو صبيح عن المسجد الأقصى للفترة ذاتها، وأصدرت قرارا بمنعه من السفر، لمدة شهر قابل للتجديد.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشابين الرشق والعجولي، والمحرر الفاخوري وزوجته أمس، ضمن حملة اعتقالات استهدفت عددًا من المقدسيين، ومدّدت اعتقال بعضِهم، وأفرجت عن آخرين بشروط.

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