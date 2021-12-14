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قسم الدعوة والإعلام بالإسلامية يختتم مسابقة التعليق الرياضي

14 كانون أول / ديسمبر 2021 10:28

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غزة-الرأي

اختتم قسم الدعوة والإعلام بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، مسابقة التعليق الرياضي، برعاية من مؤسسة أمواج الإعلامية، والتي شارك فيها الطلاب من كافة الكليات بالجامعة، وجرت التصفيات النهائية امس  الاثنين في قاعة المؤتمرات بمبنى القدس بحضور أ.د طارق التلباني رئيس قسم الدعوة والإعلام بكلية أصول الدين وغسان محيسن مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبلال الشاعر مدير دائرة الأندية بالمجلس الأعلى، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتور إسلام صقر عضو مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي، والإعلامي أحمد أبو دياب مدير البرامج الرياضية في فضائية وإذاعة الأقصى، وأحمد الأغا الإعلامي الرياضي.
وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:
المركز الأول/ خليل عوض
المركز الثاني/ أبو بكر عابد
المركز الثالث/ عمر مدوخ
المركز الرابع/ فادي زعرب.
وقامت اللجنة المشرفة بتقديم مكافٱت مالية للفائزين بالإضافة للدروع التقديرية لمؤسسة أمواج وللجنة التحكيم.
 

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قسم الدعوة والإعلام بالإسلامية يختتم مسابقة التعليق الرياضي

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