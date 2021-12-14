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توتر في سجن "مجدو" بعد اقتحام غرف الأسرى

14 كانون أول / ديسمبر 2021 10:59

اقتحام غرف الأسرى
اقتحام غرف الأسرى

الضفة المحتلة - الرأي:

سادت حالة من التوتر داخل أقسام الأسرى في سجن "مجدو" بعد اقتحام وحدات القمع له.

وذكرت هيئة شوؤن الأسرى المحررين أن وحدات القمع المعروفة باسم ( متسادا)  اقتحمت بشكل وحشي قسم (5) من السجن الساعة الـ 5 فجراً.

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