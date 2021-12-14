توتر في سجن "مجدو" بعد اقتحام غرف الأسرى

سادت حالة من التوتر داخل أقسام الأسرى في سجن "مجدو" بعد اقتحام وحدات القمع له.
وذكرت هيئة شوؤن الأسرى المحررين أن وحدات القمع المعروفة باسم ( متسادا) اقتحمت بشكل وحشي قسم (5) من السجن الساعة الـ 5 فجراً.
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14 كانون أول / ديسمبر 2021 10:59
الضفة المحتلة - الرأي:
سادت حالة من التوتر داخل أقسام الأسرى في سجن "مجدو" بعد اقتحام وحدات القمع له.
وذكرت هيئة شوؤن الأسرى المحررين أن وحدات القمع المعروفة باسم ( متسادا) اقتحمت بشكل وحشي قسم (5) من السجن الساعة الـ 5 فجراً.
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