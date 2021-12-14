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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

14 كانون أول / ديسمبر 2021 04:02

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت أن السفر سيكون  للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/42)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وذكرت أيضًا أن السفر سيكون متاحًا أيضًا لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/22)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وطالبت الداخلية المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

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