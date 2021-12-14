بلدية خان يونس تُنفذ أعمال صيانة وتركيب مناهل للصرف للصحي

غزة- الرأي:

نفذت طواقم دائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أعمال صيانة وتركيب مناهل للصرف الصحي في مناطق متفرقة في مركز المدينة، للمساهمة في الحد من المشاكل الصحية والبيئية التي قد تنتج عن طفح المياه العادمة من بعض المناهل والشبكات نتيجة لوجود الحفر الامتصاصية والتوصيل العشوائي.

وذكر رئيس شعبة صيانة شبكات الصرف الصحي والأمطار بالبلدية م. كرم مطر، أن أعمال الصيانة والتركيب شملت مناطق متعددة من مركز المدينة وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وحماية شوارع البلدة من مياه الصرف الصحي والحفاظ على الصحة العامة.

وبين م. مطر أن الطواقم الفنية المختصة قامت بتركيب منهل قطر (80) سم في شارع المنجرة الواقع خلف قلعة خان يونس، مشيرًا إلى أن المواطنين يستخدمون الحفر الامتصاصية كمناهل لتصريف مياه الصرف الصحي باتجاه الشبكة القائمة، والذي أثر سلبًا على أعمال التسليك وتنظيف خطوط الصرف الصحي، مما استدعى التدخل الطارئ لتجاوز تلك المشكلة التي من الممكن أن تتفاقم في أية لحظة.