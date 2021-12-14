ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 112 أسيرا

الضفة المحتلة-الرأي:

انضم الأسير "عيسى سالم الدرابيع" لقائمة عمداء الأسرى، وهو معتقل منذ تاريخ 14/12/2001م؛ وحكم عليه بالسجن المؤبد (مدى الحياة) بتهمة مقاومته للمحتل.

وقائمة عمداء الأسرى الفلسطينيين تضم الأسرى الذين مضى على اعتقالهم (20) عامًا متواصلة وبشكل مستمر في داخل الأسر.

وتضم قائمة عمداء الأسرى (13) أسيرًا من الذين مضى على اعتقالهم أكثر من (30) عامًا وبشكل متواصل وما زالوا يُطلق عليهم "أيقونات الأسرى"، والأسرى هم (الأسير القائد كريم يونس والأسير القائد ماهر يونس والأسير القائد محمد الطوس والأسير القائد إبراهيم أبو مخ والأسير القائد وليد دقة والأسير القائد إبراهيم بيادسة والأسير القائد أحمد جابر والأسير القائد سمير أبو نعمة والأسير القائد محمد داوُد والأسير القائد بشير الخطيب والأسير القائد جمعة آدم والأسير القائد محمود أبو خرابيش والأسير القائد رائد السعدي).