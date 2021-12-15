موظفو جوجل يعملون على إنشاء نظام تشغيل لجهاز AR

تقوم جوجل بتعيين فريق "Augmented Reality OS" الذى يركز على إنشاء برنامج لـ"جهاز AR مبتكر"، وفقًا لقوائم الوظائف التى رصدتها 9to5Google.



ويقود الفريق مارك لوكوفسكى، الذي أعلن أنه انضم إلى الشركة هذا الأسبوع. عمل لزكوفسكى سابقًا في ميتا فى تطوير بديل داخلى لنظام اندرويد لتشغيل أجهزة الشركة، كما شارك فى تأليف نظام التشغيل Windows NT.



وفقًا لقوائم وظائف جوجل، يعمل فريق نظام التشغيل الواقعى المعزز على إنشاء "مكونات البرامج التى تتحكم في الأجهزة وتديرها على منتجات الواقع المعزز (AR) الخاصة بها". هذه ليست الخطوة الأولى من جوجل في تطوير برامج AR، وهي تتبع عمل الشركة على ARCore لنظامى Android و Tango. Google Glass الخاص بالشركة، والذي يستهدف سوق الأعمال والمؤسسات مبني حاليًا على أندرويد وفقا لما نقله موقع The verege.



ذكرت القوائم" نركز على جعل الحوسبة الغامرة فى متناول العديد من الأشخاص من خلال الأجهزة المحمولة"، هذا ما ورد في إحدى قوائم الوظائف لمهندس برمجيات كبير فى الفريق" مضيفة:" أنهم سيكونون مسؤولين عن المساعدة في "إنشاء تجارب مقنعة للواقع المعزز على أجهزة عالية التخصيص المنصات. " هناك قوائم أخرى للمطورين تركز على الكاميرا وأجهزة الإدخال ، وبعضها يذكر "تطوير نظام التشغيل في الوقت الفعلي (RTOS)."

