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الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 08:27

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات النهار إلى معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والسبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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