علاجات منزلية لعينيك تحفظها من الأتربة والعواصف فى الشتاء

قد تؤدى الأتربة التى تحملها الرياح الموسمية فى فصل الشتاء إلى تأثير ضار على عينيك يصل إلى الانتفاخ والاحمرار والتهيج والألم، وهى من المشكلات الشائعة التي إذا تركت دون علاج أو لم يلحظها أحد لفترة طويلة يمكن أن تتحول إلى مصدر قلق، فى خلال تقرير التالى نتحدث عن بعض الطرق المنزلية التي يمكنك تجربتها للراحة من مشاكل العيون، وفقا لما نشر من موقع تايمز أوف إينديا.

ماء الورد



يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لماء الورد في التخلص من العيون الوردية والتهاب الملتحمة والالتهابات، يمكنك غمس قطعة من القطن النظيف في ماء الورد ثم فرك جفونك برفق بالقطن.



الصبار

يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا والتى تسهم فى تخفيف آلام العين، من خلال مزج ملعقة صغيرة من جل الصبار الطازج فى ملعقتين كبيرتين من الماء البارد، ووضعها على عينيك المغلقتين بواسطة قطن لمدة 10 دقائق.



الريحان

يحتوي الريحان على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة ، والتي يمكن أن تساعد في محاربة أنواع مختلفة من التهابات العين، كل ما عليك فعله هو نقع أوراق الريحان في الماء المغلي لمدة 10-15 دقيقة واستخدام الماء البارد لغسل عينيك.



اشطف جفونك

قم بتدليك جفونك بلطف بالماء الدافئ لفتح القنوات الدمعية، نظف الجفون العلوية والسفلية وكذلك رموشك للراحة والتخلص من جفاف العين.

الحماية من أشعة الشمس

يمكن أن تؤدي مشاهدة الشمس مباشرة أو التعرض لأي نوع من الضوء الساطع إلى تفاقم أعراضك وتجفيف عينيك، كلما خرجت ، خاصة في الشتاء بشكل مفاجىء بعد فترة مكوث فى الدفاء، لذلك احرص على ارتداء النظارات الشمسية أثناء الخروج، وإذا كنت تشاهد التلفاز أو تعمل على الكمبيوتر طوال اليوم ، خذ استراحة بعد كل ساعة.