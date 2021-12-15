وكالة الرأي الفلسطينية آيس كريم البطاطا .. مقاومته صعبة جدًا واتعمل مخصوص للشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويداهم منزل أسير بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية 8 أطعمة تقلل من مشكلة انتفاخ البطن.. أبرزها الخيار والزبادى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب في شجار عائلي برفح وتوقيف المشتبه به وكالة الرأي الفلسطينية علاجات منزلية لعينيك تحفظها من الأتربة والعواصف فى الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: فرصة ضعيفة لسقو أمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية موظفو جوجل يعملون على إنشاء نظام تشغيل لجهاز AR وكالة الرأي الفلسطينية 7 حيل بسيطة لزيادة سرعة شحن هاتفك الذكى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويداهم منزل أسير بالضفة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 08:45

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 6 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة، فيما داهمت منزل الأسير مناضل انفيعات قضاء جنين وعاثت فيه خرابًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد ابداح من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وبراء صالح الشنار من كفر الديك وحمزة عاصي من قراوة بني حسان في سلفيت.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب محمد حجازي من بيت لحم، وفادي محمد الخضور من بدو شمال غرب القدس، ومحمد عبد السلام ربيع من بيت عنان.

وأفادت بأن قوة عسكرية داهمت منزل عائلة الأسير مناضل انفيعات، الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع في بلدة يعبد قضاء جنين وعاثت فيه خرابًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟