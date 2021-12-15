الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويداهم منزل أسير بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 6 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة، فيما داهمت منزل الأسير مناضل انفيعات قضاء جنين وعاثت فيه خرابًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد ابداح من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وبراء صالح الشنار من كفر الديك وحمزة عاصي من قراوة بني حسان في سلفيت.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب محمد حجازي من بيت لحم، وفادي محمد الخضور من بدو شمال غرب القدس، ومحمد عبد السلام ربيع من بيت عنان.

وأفادت بأن قوة عسكرية داهمت منزل عائلة الأسير مناضل انفيعات، الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع في بلدة يعبد قضاء جنين وعاثت فيه خرابًا.