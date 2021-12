آيس كريم البطاطا .. مقاومته صعبة جدًا واتعمل مخصوص للشتاء

في حلقة جديدة من برنامج بينى وبينك، نكتشف سر "جيلاتو البطاطا" الذى لفت أنظار الجميع منذ إطلاقه قبل أيام، ونخوض اليوم رحلة مختلفة لـ" Dolato " الشركة التى قدمت هذا المنتج وتمكنت من جذب أنظار الجميع له، لنكشف طريقة صناعته ومكوناته، ونقضى يوما كاملا فى Dolato الذى يقدم تجربة جديدة للجيلاتو الايطالى .

وتقدم Dolato مفهوما جديدا فى صناعة الآيس كريم، حيث تقدم منتج الجيلاتو الإيطالى المصنع من مكونات طبيعية، كما أنها تصنع أطعمة خاصة وجديدة بشكل مستمر، وفى هذا الشتاء قررت استخدام البطاطا التى تعتبر أحد الأطعمة الرئيسية فى المنازل المصرية، مع الجيلاتو الإيطالى المبهر المخصص ليكون طعمه ملائما مع البطاطا ، ويضاف له صوص الكراميل المملح ، ليتكمل المنتج بطعم وشكل مبهر.

وتعتمد Dolato على تقديم تجربة متكاملة للاستمتاع بالجيلاتو ، مثل الأجواء المخصصة للجلوس والاستمتاع بالمشروبات والماكولات، مع تقديم منتجات متنوعة من الجيلاتو الإيطالى.

خلال التجربة استمتعنا أيضا بـ"المينيز" وهو أحد المنتجات المميزة Dolato ، حيث يقدم قطع صغيرة من الآيس كريم فى علبة واحدة، لتتمكن من تجربة العديد من الأطعمة بنفس الكمية التي ستتناول بها سكوب واحد من الجيلاتو

ويتميز Dolato بأنه مكون بشكل أكبر من مكونات طبيعية، كما أنه يختلف فى طريقة تحضيره وتبريده عن الآيس كريم التقليدى، ليقدم فى النهاية منتج مختلف، تميز دولاتو بتقديمه منذ انطلاقه.

ويتواجد Dolato حاليا فى 6 فروع، فرعين بالتجمع، فى ميدتاون مول، و The Drive by - The Waterway، ومصر الجديدة فى ألماظة أفينو مول، وثلاث فروع فى الشيخ زايد، هم ووك أوف كايرو، وبارك ستريت، وزيد بارك.

ويذاع برنامج بينى وبينك، الذى يقدمه حسن مجدى، عبر تليفزيون اليوم السابع ومنصات التواصل الاجتماعى التابعة له.