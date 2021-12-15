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أخبار » الأسرة و المجتمع

قبل تناولها ..كل ما تريد معرفته عن الفيتامينات المتعددة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 08:53

قبل تناولها ..كل ما تريد معرفته عن الفيتامينات المتعددة
قبل تناولها ..كل ما تريد معرفته عن الفيتامينات المتعددة

أكدت المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية ، أن الفيتامينات المتعددة، هي مزيج من الفيتامينات والمعادن يتم تناولها عادة مرة واحدة يوميًا، وأن السبب الأساسي في تناولها زيادة المدخول من العناصر الغذائية للجسم للحصول على الكمية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن التي لا يحصلون عليها من الطعام، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هو التأثير الرئيسي للفيتامينات؟

أظهرت إحدى الدراسات أنها يمكن أن تبطئ فقدان البصر مع بعض الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر ، بينما أظهر البعض الآخر أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويرجع ذلك في الغالب إلى حقيقة أن الفيتامينات المتعددة تختلف في التركيب والتوافر، هناك أيضًا دليل على أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا وأنماط حياة صحية هم أكثر عرضة لتناول المكملات الغذائية ، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت الفوائد تأتي من الفيتامينات المتعددة نفسها أم من أنماط الحياة الصحية.

 هل يجب أن تتناول الفيتامينات؟

أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات والمعادن الموصى بها هي اتباع نظام غذائي صحي ومع ذلك ، فإن أولئك الذين لا يحصلون على ما يكفي ربما بسبب حالة طبية أو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية أو يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا أو النساء الحوامل أو المرضعات قد يستفيدون من الفيتامينات.

 هل هناك أي مخاطر من تناول الفيتامينات؟

تؤكد المعاهد الوطنية للصحة أن هناك مخاطر صحية قليلة جدًا لتناول الفيتامينات  إذا تم تناوله عند عدم الحاجة إليها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تناول أي فيتامين أو معدن فوق المستويات العليا، على سبيل المثال ، إذا حصلت المرأة الحامل على الكثير من فيتامين (أ) ، فإن مخاطر العيوب الخلقية تزداد ويكون المدخنون الذين يتناولون الكثير من البيتا كاروتين وفيتامين (أ) أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.


ما هو أفضل نوع يجب تناوله؟

قبل تناول الفيتامينات المتعددة ، تحدث مع طبيبك هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تتفاعل مع فيتامينات ومعادن معينة ، مثل أدوية تخثر الدم .

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