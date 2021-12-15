الحيوان الوحيد فى العالم القادر على تغيير لون عينيه حسب الفصول

قليل منا من يعرف أن هناك حيوانا فى العالم قادرا على تغيير لون عينيه حسب فصول السنة، وهو حيوان الرنة، الوحيد فى العالم الذى يملك هذه الخاصية، ووفقا لموقع العربية، تظهر عين حيوان الرنة فى فصل الصيف ذهبية لتعكس أشعة الشمس وفى الشتاء تتحول للأزرق لتلتقط المزيد من الضوء خلال أشهر الشتاء المظلمة، وهذا يحدث ليمكنه الرؤية بوضوح.

وكشف العلماء أن تغيّر اللون يرجع إلى أن حيوانات الرنّة تقوم بشكل موسمى بتغيير انعكاس طول الموجة من بساط المشيميّة (tapetum lucidum) وهو السطح العاكس للأمواج الضوئية المتموضع خلف الشبكية والمعروف "بعين القط"، وفق موقع "Creation" العلمى.

لون ذهبى فى فصل الصيف

خلال فصل الصيف القطبى حيث يصل النهار إلى ما يقارب 24 ساعة كل يوم، يكون الانعكاس من البساط المشيمى ذهبى اللون لأن معظم الضوء ينعكس مباشر من خلال الشبكية.

أزرق داكن فى فصل الشتاء

أما فى فصل الشتاء، حيث يستمر الظلام لفترة موازية للنهار الصيفى، تظهر عين حيوان الرنة باللون الأزرق الداكن، وكشف العلماء أن هذا التغير فى معدل انعكاس الضوء من البساط المشيمى يعود إلى انخفاض التباعد بين ألياف الكولاجين، ومن المحتمل أن يكون سبب ذلك الانضغاط الناجم عن ارتفاع ضغط العين الملاحظ فى الحيوانات التى تعيش فى البيئات الشتوية.

يشار إلى أن هذه القدرة التى تمتلكها حيوانات الرنة، وهى الأولى من نوعها التى تم اكتشافها، تعطيها أفضلية فى بيئتها الفريدة.