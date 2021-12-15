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تحاكي سيناريوهات مختلفة

كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات "درع القدس"

15 كانون أول / ديسمبر 2021 09:05

غزة - الرأي

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" صباح اليوم الأربعاء، عن انطلاق مناورات عسكرية بعنوان "درع القدس".

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري صدر عنها، إن المناورات تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة.

وأضافت أن هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية.

ونوهت الكتائب إلى أهالي قطاع غزة بأنه قد يسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، نفذت في ديسمبر الماضي، مناورة واسعة هي الأولى من نوعها بعنوان "الركن الشديد" بمشاركة 12 جناحًا عسكريًا.

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