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إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

15 كانون أول / ديسمبر 2021 09:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (358) شاحنة

استيراد عدد 339 شاحنة

تصدير عدد 13 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 107 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، فول، طحين، سمسم، أعلاف، سيرج، بسكويت، شيبسي، أسمنت، زفتة، بوية، كاسات ورق، كراميكا)

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 11 شاحنة سولار

استيراد شاحنتين بنزين

استيراد 21 شاحنة غاز طهي

ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 504 مسافرين

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