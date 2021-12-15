إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

نشرت وزارة المالية، إحصائية عمل معابر غزة يوم أمس الثلاثاء.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (358) شاحنة
استيراد عدد 339 شاحنة
تصدير عدد 13 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 107 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، فول، طحين، سمسم، أعلاف، سيرج، بسكويت، شيبسي، أسمنت، زفتة، بوية، كاسات ورق، كراميكا)
استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 11 شاحنة سولار
استيراد شاحنتين بنزين
استيراد 21 شاحنة غاز طهي
ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
متابعة مغادرة 504 مسافرين
اتمام اجراءات جمركية لـ 380 مسافر وصلوا من الجانب المصري