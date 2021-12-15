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"المرور": وفاة و3 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 09:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأربعاء، عن تسجيل 9 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إدارة المرور، إن الحوادث نتج عنها حالة وفاة وثلاث إصابات، منها إصابة خطيرة، وإصابتان بجروح طفيفة.

وبينت المرور أن أضراراً مادية وتلفيات وقعت في 15 مركبة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة الطفل (محمود محمد غانم 4 سنوات)، جراء دهسه من قبل حافلة رياض أطفال من نوع "تويوتا" أمام روضته بمحافظة رفح، حيث جرى فتح قضية في الحادث، وحجز الحافلة وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وبهذه الحادثة، يبلغ عدد الوفيات جراء حوادث المرور في قطاع غزة، 3 حالات منذ بداية ديسمبر الجاري.

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