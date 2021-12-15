معتقلو "حوارة" يعانون أوضاع صحية وظروف معيشية صعبة

رام الله - الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقلين في "مركز توقيف حوارة" يعانون من أوضاع حياتية وظروف اعتقالية مأساوية، وحرمانهم من الرعاية الطبية، والمماطلة في تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، إضافة إلى التعذيب الذي يتبعه ضباط التحقيق معهم داخل أقبية الاحتلال.

وذكرت الهيئة، أن مركز توقيف حوارة يفتقر إلى أدنى المقومات المعيشية والآدمية، فإدارة المعتقل تعمد حرمان الأسرى المحتجزين فيه من الأغطية والملابس، وتقوم بتزويدهم ببطانيات قذرة تفوح منها رائحة الرطوبة، كذلك لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام وتحرمهم من وسائل التدفئة، عدا عن إهمالهم طبيا وتركهم يعانون من الأمراض.

ورصد محامي الهيئة عقب زيارته "لمركز توقيف حوارة"، حالة مرضية محتجزة هناك، وهي حالة المعتقل حمزة معين طبنجة من مدينة نابلس، الذي يعاني من ارتفاع شديد بحرارة جسمه وصداع واحتقان ويستفرغ أكثر من مرة باليوم، وهو بحالة صحية صعبة ولغاية اللحظة، لم تقم إدارة المعتقل بعلاجه، ما أدى الى تفاقم وضعه الصحي.

وحمّلت هيئة الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى لا سيما معتقلي "حوارة"، الذين يتم انتهاكهم بشكل يومي، مؤكدة أن المساس بالأسرى مساس بالشعب الفلسطيني بأكمله.

ومن الجدير ذكره أن عدد المعتقلين حاليا داخل "مركز توقيف حوارة" 13 معتقلا.