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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين جنوب الخليل المحتلة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 04:34

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين واستولت على جرار زراعي اثناء قيامهم بحراثة أرضهم في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، "إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: سليمان محمد، وابراهيم أبو عرام، وماهر احمد محمد، واستولت على جرار زراعي اثناء حراثتهم لأرضهم في منطقة الركيز بمسافر يطا".

وأضاف العمور، "إن الاحتلال الاسرائيلي يصعد من اعتداءاته المستمرة على الاهالي في مسافر يطا بشكل عام، ويستهدف تجمع "المفقرة والركيز" المحاطة بسلسلة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، لإجبارهم على تركها والرحيل عنها، لصالح مشروعه الاستيطاني الهادف الى ربط تلك المستوطنات مع بعضها البعض".

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