تطوير شارع الحرية..شريان حياة جديد بغزة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

بعد طول انتظار، توزعت الآليات التابعة لوزارة الأشغال والحكم المحلي بغزة لتطوير شارع الحرية الرئيسي الذي يطل على مرافق حيوية عديدة، وبوتيرة عالية جداً تم البدء بتنفيذ المشروع، بعدما كانت الرمال عائقاً أمام حركة المواطنين والمركبات على حد سواء.

ويقع الشارع ضمن محررة نتساريم سابقاً، ويخدم تطويره بشكل مباشر جامعة فلسطين وجامعة الاسراء ومستشفى الصداقة التركي وقصر العدل ومنتجع النور وسوق الحديد.

ولا تتوقف خدمة ترميم الشارع وتطويره عند هذا الحد، حيث يساهم في تسهيل حركة المرور بعيدا عن مناطق الازدحام، كما يخدم مناطق الزهراء والمغراقة وغزة.

بعد التطوير..فرق شاسع

"في الشتاء..أشبه بنوتيلا كنا نغوص بها"، هكذا بدأت المحامية إيمان فياض حديثها حول معاناتها في الوصول إلى مقر قصر العدل المجاور لشارع الحرية، إلى جانب التأخير على موعد جلسات المحكمة.

وقالت فياض لـ"الرأي":" في الحقيقة كنا نعاني كثيراً جراء الرمال والغبار المتواجدة في الشارع، الإضافة الى أنني كنت أتأخر عن موعد الجلسات بسبب المواصلات".

وأضافت:" اليوم وبعد التطوير والتغيير، كل شيء اختفى، لم يعد هناك تأخير، ولم يعد هناك معاناة في ركوب السيارات ".

من جهته قال المستشار القانوني لدى شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، مهدي الجيش في حديث لـ"الرأي":" إن هناك فرقاً شاسعاً ما بين شكل الشارع قديماً والآن بعد التطوير والترميم"، مؤكدا أن الجميع كان يعاني، سواء مشياً على الأقدام، أو حتى من خلال المرور بالمركبات.

الطالبة الجامعية دعاء محمود، هي الأخرى أعربت عن سعادتها لتطوير شارع الحرية باعتباره من الشوارع الرئيسية والحيوية بغزة، قائلة:" وأخيراً لن يكون هناك معاناة من المشي في الرمال التي ترهق أقدامنا في الذهاب والعودة".

مشروع استراتيجي

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، أعمال تدشين وتطوير شارع الحرية الرئيسي الفاصل بين مدينتي الزهراء وغزة، والرابط بين شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين.

وقال مدير المشاريع في وزارة الحكم المحلي بغزة المهندس رامي المصري:" إن الشارع من أهم الشوارع الاستراتيجية الرئيسية في قطاع غزة، والذي طال تطويره خلال السنوات الماضية".

وأكد "المصري في حديث" لوكالة "الرأي"، أن الشارع قد حصل على تمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وتم تنفيذ المشروع من الهيئة العربية الدولية للإعمار.

وشكلت الحكومة في غزة والحديث للمصري، لجنة توجيهية من وزارة الأشغال والحكم المحلي لمتابعة العمل بالمشروع، حيث تم البدء بالعمل بوتيرة عالية جداً.

بدوره، أوضح مشرف المشروع ماجد بحر، أن تطوير شارع الحرية عبارة عن مشروع استراتيجي، وهو بطول 3500 متر، وبتكلفة 3 ملايين و136 ألف دولار أمريكي.

وذكر "بحر لـ "الرأي" أن الشارع من شأنه خدمة المنطقة التي تضم جامعات وقصر العدل، إضافة إلى أنه سيخدم سكان الأراضي والمنازل التي يتم الوصول إليها عبر الشارع.

ويعد شارع الحرية من أكثر الشوارع الحيوية التي تربط شارعي صلاح والرشيد بطول 3.5 كيلومتر، ويحوى العديد من المرافق التعليمية والمؤسسات الرسمية.