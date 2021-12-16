الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غدٍ الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً الى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نهاراً الى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.