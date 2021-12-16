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"الاتصالات" تطلق جائزة "أفضل فكرة شبابية للتحول الرقمي الحكومي"

16 كانون أول / ديسمبر 2021 08:52

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ عن اطلاق جائزة أفضل فكرة شبابية ابتكارية داعمة للتحول الرقمي في العمل الحكومي.

وقال مدوخ في كلمة له خلال فتتاح فعاليات اكسبوتك 2021، إن إطلاق الجائزة يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وإشراك الشباب في تطوير العمل الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار والابداع من خلال تبني الأفكار الفائزة لتكون مشاريع حقيقية حكومية تساهم في عملية التحول الرقمي.

وأكد مدوخ أن هذه الجائزة تأتي للارتقاء بمشروع التحوّل الرقمي الذكي على المستوى الوطني بما يدعم التوجهات الحديثة للحكومة، من أجل دعم وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لابتكار أفكار تدعم التحول الرقمي الحكومي، وتحقيق المشاركة الشبابية الفاعلة في تطوير العمل الحكومي والمشاركة في التحول الرقمي. 

بدوره، أوضح رئيس لجنة الجائزة محمد العبسي، أن الجائزة تهتم بدمج التقنيات الرقمية لتسهيل العمل الحكومي التكاملي في جميع مجالات المجتمع، وكيفية استخدام التكنولوجيا في تجويد تقديم الخدمة الحكومية للمواطن، وكيفية استخدام التقنيات الناشئة في العمل الحكومي، وتقديم مقترحات لتحسين تفاعل المواطنين مع الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإثراء المحتوى الرقمي الفلسطيني وانعكاسه على الأداء الحكومي. 

يجدر الإشارة إلى أن التقدم للجائزة الكترونيا ويمكن أن يكون بفكرة فردية أو بشكل فريق عمل من خلال زيارة موقع الجائزة https://technovate.gov.ps/ علما بأن أخر موعد للتقدم للجائزة هو 18-02-2022

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