وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 4 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات .. 145 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النظام الغذائي النباتي.. تعرف على 4 أنواع يمكنك الاختيار بينها لإنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة صحية للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة وكالة الرأي الفلسطينية كيف يساعد جل الصبار فى الوقاية من شيخوخة الجلد وعلاج قشرة الشعر؟ وكالة الرأي الفلسطينية 122 يومًا على إضراب الأسير أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية ما هى العلامات والأعراض الشائعة للتسمم بالبروتين وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تطلق جائزة "أفضل فكرة شبابية للتحول الرقمي الحكومي" وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل
أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هى العلامات والأعراض الشائعة للتسمم بالبروتين

16 كانون أول / ديسمبر 2021 08:59

هل يمكن أن يحدث تسمم من تناول جرعة زائدة من البروتين؟ اعرف طرق الوقاية
هل يمكن أن يحدث تسمم من تناول جرعة زائدة من البروتين؟ اعرف طرق الوقاية

يعد البروتين عنصرًا غذائيًا مهمًا ضروريًا لتطور الخلايا ونموها، ومع ذلك، مع كل الحديث عن الحصول على ما يكفي من البروتين، غالبًا ما يتم تهميش مسألة تناول جرعة زائدة من هذا العنصر الغذائي، وفقا لتقرير موقع " timesnownews".

هل يمكنك تناول جرعة زائدة من البروتين؟
 

قد يبدو مفاجئا أن التسمم بالبروتين هو ظاهرة حقيقية ويمكن أن يكون ضارًا بالجسم، على الرغم من أن الاحتياجات اليومية من البروتين تعتمد على عوامل مختلفة مثل العمر والوزن والجنس وما إلى ذلك، يحتاج الإنسان العادي إلى حوالي 1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

على عكس ما يوحي به الاسم، لا يحدث التسمم بالبروتين فقط بسبب الاستهلاك المفرط للبروتين، يمكن أن يكون أيضًا بسبب نقص في العناصر الغذائية الهامة الأخرى.

ما هى العلامات والأعراض الشائعة للتسمم بالبروتين التي يجب على المرء الانتباه إليها؟

تغير في المزاج
مشاكل الجهاز الهضمي
الجفاف
الغثيان والصداع
إسهال

يمكن أن تختلف شدة الأعراض باختلاف كمية البروتين الزائدة في الجسم، فيمكن أن تتراوح الأعراض المتفاقمة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزيادة الوزن ة.

كيف يمكنك الوقاية من التسمم بالبروتين؟

إذا كنت تتبع نظاماً نباتيًا ، فاحترس من الاستهلاك المفرط للمصادر النباتية للبروتين مثل فول الصويا والمكسرات والبذور والبازلاء.
ضع في اعتبارك استهلاك المصادر الحيوانية للبروتين مثل الدجاج والديك الرومي والسلمون والبيض .
تجنب الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة من اللبن والجبن والفواكه المجففة والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين.
اختر مكملات البروتين ومخفوقات البروتين ولكن تجنب المبالغة في استهلاكها.
اتباع نظام غذائي متوازن لتلبية متطلبات جميع المغذيات الدقيقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟