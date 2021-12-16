يعد البروتين عنصرًا غذائيًا مهمًا ضروريًا لتطور الخلايا ونموها، ومع ذلك، مع كل الحديث عن الحصول على ما يكفي من البروتين، غالبًا ما يتم تهميش مسألة تناول جرعة زائدة من هذا العنصر الغذائي، وفقا لتقرير موقع " timesnownews".

هل يمكنك تناول جرعة زائدة من البروتين؟



قد يبدو مفاجئا أن التسمم بالبروتين هو ظاهرة حقيقية ويمكن أن يكون ضارًا بالجسم، على الرغم من أن الاحتياجات اليومية من البروتين تعتمد على عوامل مختلفة مثل العمر والوزن والجنس وما إلى ذلك، يحتاج الإنسان العادي إلى حوالي 1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

على عكس ما يوحي به الاسم، لا يحدث التسمم بالبروتين فقط بسبب الاستهلاك المفرط للبروتين، يمكن أن يكون أيضًا بسبب نقص في العناصر الغذائية الهامة الأخرى.

ما هى العلامات والأعراض الشائعة للتسمم بالبروتين التي يجب على المرء الانتباه إليها؟

تغير في المزاج

مشاكل الجهاز الهضمي

الجفاف

الغثيان والصداع

إسهال

يمكن أن تختلف شدة الأعراض باختلاف كمية البروتين الزائدة في الجسم، فيمكن أن تتراوح الأعراض المتفاقمة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزيادة الوزن ة.

كيف يمكنك الوقاية من التسمم بالبروتين؟

إذا كنت تتبع نظاماً نباتيًا ، فاحترس من الاستهلاك المفرط للمصادر النباتية للبروتين مثل فول الصويا والمكسرات والبذور والبازلاء.

ضع في اعتبارك استهلاك المصادر الحيوانية للبروتين مثل الدجاج والديك الرومي والسلمون والبيض .

تجنب الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة من اللبن والجبن والفواكه المجففة والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين.

اختر مكملات البروتين ومخفوقات البروتين ولكن تجنب المبالغة في استهلاكها.

اتباع نظام غذائي متوازن لتلبية متطلبات جميع المغذيات الدقيقة.