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كيف يساعد جل الصبار فى الوقاية من شيخوخة الجلد وعلاج قشرة الشعر؟

16 كانون أول / ديسمبر 2021 09:02

كيف يساعد جل الصبار فى الوقاية من شيخوخة الجلد وعلاج قشرة الشعر؟
كيف يساعد جل الصبار فى الوقاية من شيخوخة الجلد وعلاج قشرة الشعر؟

زبدة أو جل الصبار واحدة من أعظم المكونات للعناية بصحة البشرة والشعر، يمكن استخدام جل الصبار مباشرة على الجلد لتهدئة البشرة وتخفيف العديد من المشاكل التى تعانى منها مثل الحكة وغيرها، إلى جانب ذلك، يمكن أيضًا استخدامه على فروة الرأس لأنه يساعد في علاج قشرة الشعر وتخفيف التهابات فروة الرأس، وفى تقرير موقع "only my health" يرصد أبرز استخدامات وفوائد جل الصبار للبشرة والشعر.

فيما يلى.. فوائد واستخدامات زبدة الصبار للبشرة والشعر:

 
- يمكن أن يساعد في تقليل الهالات السوداء والعيوب وعلامات التمدد من وجهك وأجزاء الجسم الأخرى.
 
- جل الصبار يحتوى على بذور الشيا وهى رائعة للاستخدام كغسول للجسم خاصة للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد.
 
 
- زبدة الصبار لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في منع الشيخوخة المبكرة للجلد وحمايته من التلف.
 
- يمكنك أيضًا استخدامه للشعر لتعزيز نموه وعلاج المشاكل المتعلقة به مثل حكة فروة الرأس والقشرة.
 
- للحصول على بشرة ناعمة أيضًا، يمكنك وضع جل الصبار على وجهك كمرطب.
 
- يمكنك أيضًا استخدامه على الشفاه كمرطب.
 
- بصرف النظر عن ذلك، بالنسبة للهالات السوداء أو الشوائب والخطوط الدقيقة على البشرة، ضعي كمية صغيرة من زبدة الصبار تحت العينين واتركيها لمدة 20 دقيقة، وبعدها اشطفى وجهك، ولكن لا تنس إجراء اختبار التصحيح قبل الاستخدام.
 
- لشعر صحي ولامع، استخدمي زبدة الصبار كقناع "ماسك" للشعر، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي شعرك.

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