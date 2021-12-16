النظام الغذائي النباتي.. تعرف على 4 أنواع يمكنك الاختيار بينها لإنقاص الوزن

هناك أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية المتاحة يختار من بينها الأشخاص الأنسب لهم، لكن كل هذه الحميات يتم تصنيفها إلى حد كبير على أنها نباتية أو غير نباتية، ومن خلال التقرير التالى نتحدث عن 4 أنواع من الأطعمة النباتية التي يمكنك اختيارها لفقدان الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. نظام غذائي نباتي لاكتو والبيض



يعتمد هذا النظام الغذائى على تناول طعام نباتي مع إضافة البيض ومنتجات الألبان، حيث يمكنك تضمين البيض والحليب والجبن والزبدة والآيس كريم وغيرها في نظامك الغذائي، فقط تحتاج إلى تقليل الكميات المتناولة.





2. نظام غذائي بيض-نباتي



يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز اختيار هذا النظام الغذائي بسهولة لأنه لا يشمل منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبدة والزبادي وما إلى ذلك، ولكن يشمل جميع العناصر النباتية إلى جانب البيض، هذا النظام الغذائي النباتي ليس له أي آثار سلبية على الجسم حتى لو لم يكن لديك منتجات ألبان، يمكنك الحصول على مجموعة متنوعة من العناصر النباتية لتلبية احتياجات الكربوهيدرات في نظامك الغذائي.



3. نظام غذائي مرن



يتيح هذا النظام الغذائي إضافة بعض المنتجات الحيوانية إلى جانب الأطعمة النباتية التى تعتمد عليها، لذلك فلا داعى للقلق منها، حيث يمكنك الحصول على كميات صغيرة من المنتجات الحيوانية لتلبية متطلبات البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية التى يحتاجها جسمك.





4. حمية نباتية



هذا نظام غذائي صارم للغاية ويستبعد جميع المنتجات الحيوانية، لا يحتوي على الأسماك ومنتجات الألبان والبيض أيضًا، يعتمد فقط على الأطعمة النباتية، يشمل هذا النظام تناول الكثير من الفاكهة والفول والعدس كمصدر رئيسي للتغذية.

