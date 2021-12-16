لا وفيات .. 145 إصابة جديدة بكورونا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 1045 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 135 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وذكرت ن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 188922 إصابة، والحالات النشطة 1717 حالة، والمتعافين 185536 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1669 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.

وبينت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 524800 شخصاً.