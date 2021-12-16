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"المرور" بغزة تُحرِّر 58 مخالفة خلال الـ 24 ساعة

16 كانون أول / ديسمبر 2021 09:43

غزة- الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة بغزة، 58 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المرور أن المخالفات توزعت ما بين: 11 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، إلى جانب مخالفتين لمركبات غير قانونية "بودي"، و33 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و12 مخالفة لقطع للإشارة الضوئية.

وأضافت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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