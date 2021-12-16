رجل يشتري أريكة جديدة بثعبان مختبئ بداخلها

ماذا تتوقع من أريكة جديدة؟ مقاعد ناعمة ووسادة مريحة ومساحة كافية للاسترخاء، قد تأتي الأرائك الجديدة أحيانًا مع قيود أفعى أيضًا، نحن لا نمزح.

مفاجأة غير سارة

اتصل رجل في كليرووتر بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة بالشرطة مؤخرًا، والسبب غريب. اشتكى الرجل من وجود ثعبان مختبئ في شقته داخل الأريكة.

هل هذا يرسل قشعريرة أسفل العمود الفقري الخاص بك؟، لن نلومك إذا حدث ذلك. شارك قسم شرطة كليرووتر الأخبار على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن عثروا على عائق بوا يُعرف أيضًا باسم أفعى الذيل الأحمر، داخل الأريكة.

عند مشاركة صور الثعبان مع ضباط الشرطة كتب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ثعبان على قيد الحياة هذه مكالمة لا تراها كل يوم اتصل أحد سكان مارلين باينز بعد ظهر اليوم لأنه حصل على ثعبان في شقته وهو مخفي في أريكته".

وبحسب المنشور كان على الضباط حمل الأريكة إلى الخارج للعثور على الزواحف المخبأة فيها بعد تحديد موقعه، أخرجه الضباط بعناية من الأريكة. وأضاف المنشور: "كان طوله 5 أقدام بسهولة ونُقل إلى متجر محلي للحيوانات الأليفة بعد انتشاله من الأريكة".

وفقًا للمنشور تم شراء الأريكة حديثًا. وجاء في الرسالة: "حصل الرجل للتو على الأريكة في ذلك اليوم ويعتقد أن الأفعى كانت مختبئة في الأريكة عندما وصلت إلى منزله".

غالبًا ما يتم الاحتفاظ بالبواء أحمر الذيل كحيوانات أليفة لأنها ليست سامة. وفقًا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية يتم جلب هذه الثعابين من أمريكا الوسطى والجنوبية إلى الحيوانات الأليفة.

وتحدث المظاهر المفاجئة في البرية عندما يطلق الناس هذه الثعابين بشكل غير قانوني أو عندما تهرب الزواحف وأشاد المستخدمين بالشرطة على عملية الإنقاذ كتب أحد المستخدمين "أحسنت يا CPD"ووصف آخر ذلك بأنه عمل "شجاع" كما لاحظ الناس وجود ضابطات في فريق الإنقاذ وأشادوا بجهودهم.

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بينما أطلقت عليه الشرطة اسم الثعبان قام أحد المستخدمين بتصحيحه وكتب: "هذا أفعى ذي ذيل أحمر وهو ثعبان يتم الاحتفاظ به بشكل شائع كحيوان أليف إنه ليس ثعبانًا."

الثعبان

الثعبان هي زواحف مستطيلة، بلا أرجل، آكلة اللحوم، من الزواحف ذوات الدم البارد يتبع رتيبة Serpentes من رتبة الحرشفيات، له جسم مغطى بحراشف ولا توجد له أطراف ويعتقد أنها كانت له أطرافه لكنها تلاشت.

الثعبان من آكلات اللحوم يتواجد منه على الأرض 2700 نوع، تنتشر في جميع القارات ماعدا قارة أنتاركتيكا ويتراوح طول الثعبان من 10سم للثعابين الصغيرة إلى عدة أمتار للثعابين الكبيرة، مثل ثعبان الأناكوندا الذي قد يصل طوله إلى 6،95م.

تم العثور على الثعابين الحية في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية وفي معظم كتل اليابسة الأصغر تشمل الاستثناءات بعض الجزر الكبيرة، مثل أيرلندا وأيسلندا وجرينلاند وأرخبيل هاواي وجزر نيوزيلندا والعديد من الجزر الصغيرة في المحيط الأطلسي ووسط المحيط الهادئ.

بالإضافة إلى ذلك تنتشر ثعابين البحر في جميع أنحاء المحيطين الهندي والهادئ، تم التعرف على أكثر من 20 عائلة حاليًا تضم حوالي 520 جنساً وحوالي 3600 نوع.

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معظم الأنواع غير سامة وتلك التي تحتوي على سم تستخدمه بشكل أساسي لقتل الفريسة وإخضاعها بدلاً من الدفاع عن النفس. يمتلك البعض سمًا قويًا بدرجة كافية لإحداث إصابة مؤلمة أو موت للإنسان، الثعابين غير السامة إما تبتلع الفريسة حية أو تقتل بالتضيق.