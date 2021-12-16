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أغرب المباني حول العالم: هل شاهدتهم المنزل المجنون من قبل؟

16 كانون أول / ديسمبر 2021 10:08

أغرب المباني حول العالم: هل شاهدتهم المنزل المجنون من قبل؟
أغرب المباني حول العالم: هل شاهدتهم المنزل المجنون من قبل؟

التصاميم المعمارية الغريبة، من أكثر الأشياء التي تلفت انتباه السياح حول العالم، التي تعكس الثقافة الخاصة بهذه البلد، سواء تصميم المباني على شكل شعار أو رمز معين، من خلال تصميمه بطريقة ساحرة، تجعلك تقف أمامه لدقائق تتساءل كيف جاءت في ذهنهم الفكرة، كيف صمموها.

في هذا الألبوم المرفق بالتقرير، سنخبرك عن بعض التصميمات الغريبة لمباني مختلفة من حول العالم، وفقا لما جاء في موقع Bright Side الأمريكي.

أغرب المباني حول العالم
معبد التنين- تايلاند

الذي يقع في مدينة سامفران في بانكوك، يعتبر من أغرب المباني حول العالم، يتميز البرج بوجود التنين على الجدران الخارجية للمبنى، يتم الخروج من المبنى عن طريق فم التنين.

يحتوي مبنى التنين في تايلاند، على 17 طابق متواجدين بطريقة دائرة، وفقًا لشكل تصميم المبنى، كما يتواجد حوله الكثير من المناظر الطبيعية والحدائق.

بيت الصخرة- البرتغال

هذا المنزل الفريد من نوعه، الذي يقع في البرتغال مكون من أربع حجرات ضخمة، عند مشاهدة المنزل في الواقع ستشعر بأنه من مشاهد الكرتونة.

يحتوي المنزل على أبواب مضادة للرصاص، بالإضافة إلى حوض سباحة ضخم، إذ تم بناء هذا المنزل عام 1974.

مكتبة نيس العامة- فرنسا

التي تعتبر من أشهر وأفضل 10 مكتبات حول العالم، بخلاف مقدار الكتب التاريخية والثقافية المختلفة، المتواجدة داخل هذا المبنى، لكن تصميمها الفريد والغريب من نوعه، جعلها واحدة من أشهر المباني في العالم.

في حالة زيارتك لباريس تحديدًا نيس، عليك بزيارة المكتبة العامة، المتواجد أمامها تمثال الصخرة التي تخبئ وجه الفرد، كرمز أن الشخص عندما يقرأ ويغمر في الثقافة، ستشعر بأنك رأسك ثقيلة مليئة بالعلم.

المنزل المجنون- فيتنام

Crazy Home أو المنزل المجنون، الذي يعتبر من أشهر وأغرب المباني حول العالم، يقع في جنوب فيتنام، إذ صرحت دانغ فييت مصممة المنزل، في تصريحاته لموقع CNN قائلا: "أردت أن أصنع هيكلاً مبتكرًا ورائدًا، بحيث يكون مختلف عن أي شيء آخر في العالم".

يتواجد داخل المنزل الكثير من المناظر الطبيعية، المستوحاة من قاع البحار بألوانه الساحرة، حيث كشفت المصممة إنها عاشقة للهندسة المعمارية، بعد حصولها على الدكتوراه بإحدى الجامعات في موسكو، قررت أن تكون مختلفة عن التقليدي والمتواجد في الطبيعي.

المطعم المقلوب- جورجيا

واحد من أشهر المطاعم في العالم، الذي يقع في جورجيا، يتميز بتصميمه الغريب المقلوب ناحية اليسار، إذ يعتبر من الوجهات السياحية الشهيرة حول العالم، التي يأتي لها السياح سنويًا للتصوير عند هذا المبنى المقلوب.

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