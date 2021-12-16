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الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما شرق القدس

16 كانون أول / ديسمبر 2021 10:11

القدس- الرأي

أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، مداخل بلدة حزما شمالي شرق القدس المحتلة، وسط استنفار كبير في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، أن دوريات عسكرية تابعة للاحتلال، أغلقت مداخل بلدة حزما صباح اليوم، وفرضت قيودًا على دخول المقدسيين إليها.

وأضافت أن هذا الإغلاق والاستنفار لجنود الاحتلال في حزما، تسبّب بإحداث أزمات خانقة على الطرق المؤدية إليها، وتعطّل عشرات الفلسطينيين عن أعمالهم.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عبرية بأنّ شبانًا فلسطينيين ألقوا حجارة تجاه سيارات مستوطنين قرب مستوطنة "بيسجات زئيف" شمالي القدس المحتلة.

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